Tiefenpölz 16.12.2019

Winterwanderung mit der "Liste Bürgernähe"

Die Liste "Bürgernähe" lädt wieder zu ihrer Winternachtwanderung ein. Termin ist am Samstag, 4. Januar, 18 Uhr, an der Kirche in Tiefenpölz. Ziel ist der Gasthof Hösch in Burggrub. Wer die Kandidaten ...