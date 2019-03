Winterwanderung mit der KAB

Alle Mitglieder und Freunde der KAB sind eingeladen zur Winterwanderung um Hesselberg zur Ottilien-Kapelle. Am Sonntag, 10. März, ist Treffpunkt um 14.30 Uhr am Eisweiher in Adelsdorf um Fahrgemeinschaften zu bilden. Nach der Wanderung erklärt Karola Schneider den Teilnehmer die Historie der Kapelle. Anschließend findet eine kurze Andacht statt. Um 16.30 Uhr wird dann in das Gasthaus "Jägersruh" zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein eingekehrt. Wer Mitfahrgelegenheiten wünscht, kann sich gerne bei Gunda und Werner Geier (Telefon 09195/1890) melden. red