Winterwanderung des Turnvereins

Der Turnverein Bad Brückenau hat für Sonntag, 17. Februar, eine Winterwanderung in der Region Lösershag/Kissinger Hütte organisiert. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr an der TV-Halle. Die zirka 14 Kilometer lange Wanderung beginnt um 10.30 Uhr an der Straße Oberbach-Basaltwerk, bei der Einfahrt zum Rosengarten. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen in der Kissinger Hütte. Um 13.30 Uhr geht es zur Kaffeepause zur Oberbacher Rhönklub-Hütte. Danach folgt der Abstieg. Abschluss um 17 Uhr in Oberbach im "Haus des Gastes". Die Teilnahme auf eigene Gefahr, Gäste willkommen. Infos bei Gerhard Schumm (Tel.: 09741/5963 oder 0162/184 04 27). sek