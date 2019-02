Winterwanderung des Tischtennisclubs

Der Tischtennisclub lädt alle Mitglieder und Freunde zur Winterwanderung am Sonntag, 17. Februar, ein. Die Route führt dem Mainweg entlang nach Mainroth in die Gastwirtschaft Müller zum Mittagstisch. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Gastwirtschaft Vonbrunn/Theisau. Hier liegt eine Liste zwecks Essenvorbestellung aus. Interessierte können sich auch mit Karlheinz Larisch in Verbindung setzen und zu dieser Winterwanderung anmelden. red