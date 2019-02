Winterwanderung des Tischtennisclubs

Am heutigen Samstag lädt der TTC Burgkunstadt alle Mitglieder wieder zur Winterwanderung ein. Start dazu ist um 13 Uhr in Burgkunstadt am Parkplatz der Raiffeisenbank. Falls sich jemand erst in Altenkunstadt anschließen möchte, besteht hier die Möglichkeit , gegen 13.30 Uhr beim NKD dazuzustoßen. Ziel ist heuer die Gastwirtschaft "Juraturm" in Wunkendorf. Wer nicht mitwandern will oder kann, ist trotzdem zur Einkehr und zum gemütlichen Beisammensein ab etwa 16.30 Uhr eingeladen. fk