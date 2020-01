Winterwanderung des Frankenwaldvereins

Die Ortsgruppe des Frankenwaldvereins erinnert mit einer Winterwanderung am Sonntag, 12. Januar, an die Öffnung des Fußgängerübergangs nach Titschendorf. Auch heuer findet das Wiedersehen an der Landesgrenze statt, dem eine Erinnerungsfeier mit Rückblick auf die damaligen Ereignisse im Gasthaus "Zum Bondi" am Naturerlebnisbad Nordhalben folgt. Start in Nordhalben ist um 13.30 Uhr am Dreschhallenplatz. Nach dem Treffen mit den Nachbarn aus Titschendorf gegen 14.30 Uhr wird gemeinsam zum Gasthaus gelaufen. Gäste sind wie immer eingeladen. red