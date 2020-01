Winterwanderung am Wochenende

Zur traditionellen IVV-Winterwanderung am Samstag, 25. Januar, und Sonntag, 26. Januar, lädt der RSV Bavaria Lisberg ein. Die Wandertage stehen traditionell unter der Schirmherrschaft des Bezirkstagspräsidenten Edgar Sitzmann und erfreuen sich stets hoher Beteiligung. Die Startzeiten sind an beiden Tagen von 7 bis 13 Uhr, jeweils mit Zielschluss um 16 Uhr. Die Wanderstrecke ist rund zehn Kilometer lang, die Kurzstrecke erstreckt sich über sechs Kilometer. Anmeldung schriftlich beim Vorsitzenden Thomas Barthel, Conrad-Vetter-Str. 13, 97514 Oberaurach oder per E-Mail: info@bavaria-lisberg.de. red