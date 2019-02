Wintersport: Lifte sind noch geöffnet

Im Kreis sind folgende Lifte geöffnet, der Pistenzustand fahrbar (Stand: Dienstag, 12. Februar, 9 Uhr):

Tettau-Langenau/Wildberglift: jeweils Mittwoch und Freitag von 17 bis 21 Uhr (Flutlicht); Höhenlift/Kiesellift: jeweils Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 17 Uhr. In einem Top-Zustand sind die Loipen in Steinbach am Wald und Tettau: Rennsteig-Skiwanderweg sowie das Loipennetz Tettau. Alle anderen Loipen im Landkreis befinden sich in schlechtem Zustand. Kurzfristige Änderungen sind im Internet unter www.frankenwald-tourismus.de in der Rubrik Winter/Wintersportbericht abrufbar. red