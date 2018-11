Winterspielplatz in der Halle

"Komm zum Winterspielplatz" heißt es beim TV/DJK Hammelburg ab Samstag, 24. November, von 15 bis 17.30 Uhr in der Vereinshalle. Gedacht ist er für Kinder bis vier Jahren, die mit ihren Eltern oder Begleitpersonen in der Halle spielen und toben können. Weitere Termine sind am 1., 8., 22. Dezember, 12., 26. Januar sowie 2. Februar. sek