Winterschnitt an Obstgehölzen

Der Obst- und Gartenbauverein Ebern bietet einen Winterschnittkurs an Obstgehölzen unter der Leitung von Edgar Brohm am Samstag, 2. Februar, an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule Ebern in der Georg-Nadler-Straße. Jeder Gartenbesitzer steht immer wieder vor der Frage, wann und wie er seine Obstbäume und Sträucher schneiden soll, denn es hat sich herumgesprochen, dass der Ertrag im Sommer weitgehend vom Schnitt im ausgehenden Winter beeinflusst wird. Der Schnitt eines Obstbaums richtet sich nach der Entwicklungsperiode des Baums: Im Jugendstadium (Pflanz- und Erziehungsschnitt), im Ertragsstadium (Rück- und Überwachungsschnitt) und Altersstadium (Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt). Der Referent geht auf häufig auftretende Schnittprobleme (zum Beispiel wenn eine Obstbaumkrone wie ein Besen aussieht) ebenso ein wie auf die Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen. Wer einen Obstbaum neu pflanzen möchte, bekommt ebenfalls Informationen (Aushub Pflanzloch sowie Hoch- oder Halbstamm und so weiter). Die Teilnehmer können ihre erworbenen Kenntnisse gleich in die Praxis umsetzen. Die Anmeldungen nimmt die Vorsitzende Birgit Baier unter der Telefonnummer 09531/8936 entgegen. red