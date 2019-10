Seit Ende April lockte das Bamberger Welterbe-Besucherzentrum bereits 30 000 Gäste aus nah und fern in die Ausstellung rund um das Unesco-Welterbe "Altstadt von Bamberg", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Im Herbst und Winter gelten für das Besucherzentrum verkürzte Öffnungszeiten. Die Dauerausstellung samt Welterbe-Shop ist von November bis März täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. An Allerheiligen am Freitag, 1. November, bleibt das Haus geschlossen. red