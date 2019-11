Wintermarkt: Sperrung in Gundelsheim

Aufgrund des Wintermarktes am heutigen Samstag, 23. November, ist die Kreisstraße BA 5 und die Bachstraße im Bereich der Ortsmitte Gundelsheim ab 12 Uhr komplett gesperrt. Der Markt beginnt um 16 Uhr und endet um 22 Uhr mit einem Feuerwerk. Die Umleitung erfolgt großräumig über die Ringstraße beziehungsweise Kirchstraße, teilt die Gemeinde mit. Die Verkehrsteilnehmer werden entsprechend um Beachtung und Verständnis gebeten. Voraussichtlich ab 23 Uhr wird die Sperrung aufgehoben. Darüber hinaus wird in diesem Zeitraum auch die Haltestelle "Gundelsheim Altes Rathaus" nicht bedient. Für die Fahrgäste richten die Stadtwerke eine Ersatzhaltestelle in der Karmelitenstraße vor dem Rathaus ein. red