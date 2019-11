Wintermarkt in Gundelsheim

Am 23. November ist es wieder so weit: Über 50 Stände säumen am Samstag von 16 bis 22 Uhr die Hauptstraße und laden zu einem entspannten Bummel über den Gundelsheimer Wintermarkt ein. Zu entdecken gibt es Kunsthandwerk und schicke Accessoires, Dekoratives und Nützliches für Haus und Hof oder Wärmendes und Kuscheliges für die Winterzeit, teilt das Quartiersmanagement Gundelsheim mit. Und da Essen und Trinken bekanntermaßen Leib und Seele zusammenhält, bieten zahlreiche Stände eine große Auswahl an Köstlichkeiten an. Ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Kutschfahrten, Kinderprogramm und einem großen Abschlussfeuerwerk sorgt für den passenden stimmungsvollen Rahmen: Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder die örtlichen Vereine und Einrichtungen am Wintermarkt. red