Wintermarkt in Gundelsheim

Im letzten Jahr entbrannte eine hitzige Diskussion über traditionelle Begriffe in unserer Gesellschaft und der Angst davor, dass diese auf Grund der Öffnung für andere Kulturen in unserem Land verloren gehen. Auch die Gemeinde Gundelsheim erreichen täglich Nachrichten von Bürgern bezüglich des am heutigen Samstag stattfindenden Wintermarktes und der Frage, warum er nicht einfach Weihnachtsmarkt heißt. Bürgermeister Jonas Merzbacher (SPD): "Weil wir Tradition und Werte leben und davon überzeugt sind."

Ins Leben gerufen wurde der Markt bereits vor sieben Jahren, also lange vor der gegenwärtigen Diskussion im Zusammenhang mit der aktuellen Einwanderungspolitik in Deutschland. Die Gemeinde wollte zusammen mit Vertretern der örtlichen Vereine und Einrichtungen eine Veranstaltung schaffen, die für alle zugänglich ist, und an der sich alle Akteure am Ort aktiv beteiligen können, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Es entstand die Idee eines Pendants zum jährlich stattfindenden Frühjahrsmarkt, der vor allem vom Gundelsheimer Obst- und Gartenbauverein sowie dem Feuerwehrverein organisiert wird. Um jedoch nicht mit anderen Weihnachtsmärkten in der Region zu konkurrieren, sei bewusst ein Datum noch vor dem ersten Advent ausgewählt worden. Da dieses Wochenende jedoch traditionell noch nicht in die Weihnachtszeit fällt, einigte man sich zusammen mit Vertretern der Kirche darauf, den Markt aus Respekt vor den christlichen Werten nicht Weihnachts-, sondern Wintermarkt zu nennen.

Ebenso findet er ausschließlich nur am Samstag statt, da am Sonntag im Jahreskalender der Totensonntag begangen wird. Unter dem Titel Wintermarkt findet der Markt seitdem jedes Jahr am Wochenende vor dem ersten Advent statt.

Und so werden auch am heutigen Samstag zum siebten Mal wieder rund 50 Verkaufsstände von 16 bis 22 Uhr mit Handwerkskunst und regionalen Köstlichkeiten sowie abwechslungsreichem Rahmenprogramm von Kutschfahrten über Gesangsdarbietungen bis hin zu einem Abschlussfeuerwerk um 22 Uhr auf die zahlreichen Besucher des Gundelsheimer Wintermarktes rund um die Ortsmitte warten. red