Winterlinde wurde gestohlen

Am vergangenen Pfingstwochenende wurde in Oberrodach ein Akt des Vandalismus verübt. Im Detail geht es laut der Marktgemeinde Marktrodach um die Abholzung einer Winterlinde, welche zu Ehren des 2016 verstorbenen Forstdirektors, Michael Schneider aus Oberrodach, in der Nähe des Friedhofes gepflanzt wurde.

Anzeige gegen Unbekannt

Wie aus einem Schreiben der Marktgemeinde Marktrodach hervorgeht, könne ein solch respektloses Verhalten gegenüber öffentlichem Eigentum nicht geduldet werden, weswegen man Anzeige gegen Unbekannt erstattet habe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeiinspektion in Kronach oder in der Marktgemeinde Marktrodach bei Katja Wich unter der Telefonnummer 09261/603160 zu melden.

Für sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung des Falles beitragen, wurde von der Marktgemeinde eine Belohnung in Höhe von 100 Euro festgesetzt. red