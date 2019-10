Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Winterliche Traumreise" für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Dabei handelt es sich um eine kindgerechte Meditation zum Thema Winter. Der Kurs findet am Freitag, 15. November, von 16 bis 17 Uhr in der Grund- und Mittelschule Windheim statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS, 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red