Der Bayerische Bauernverband (BBV), Ortsverband Großwenkheim, bietet am Samstag, 30. November, eine Winterlehrfahrt nach Darmstadt mit adventlicher Stadtführung an. Weitere Informationen und Anmeldungen sind bei den Ortsbäuerinnen Meta Pfennig (Tel. 09766/ 720) oder Silvia Mohr (Tel. 09766/ 548) in Großwenkheim, Ursula Fiedler (Tel. 09766/ 742) in Kleinwenkheim und Martina Appel (Tel. 09766/ 13 31) in Seubrigshausen möglich. sek