Triesdorf 10.01.2020

Kochkurs

Wintergemüse

Die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf bieten am Mittwoch, 22. Januar, den Kurs "GenussReich - Winterstark" an. Eine Anmeldung ist auf triesdorf.de erforderlich. Näheres unter 09826/18-12...