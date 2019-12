Winterfeuer in Willersdorf

Eine etwas andere Veranstaltung gibt es heute in der Kellerwaldschänke Lunz in Willersdorf: Es geht um einen guten Zweck. Pfarrer Steffel, seine Ministranten und deren Angehörigen sind mit dabei. Der Erlös bleibt in der Gemeinde und kommt den heimischen Kindergärten und den Ministranten zugute. Für Getränke und eine Kleinigkeit zu Essen ist gesorgt. Als Highlight wird ein großes Winterfeuer zum Einbruch der Dunkelheit entfacht. Die Benefizveranstaltung in Willersdorf am Samstag, 28. Dezember, beginnt um 16 Uhr und dauert voraussichtlich bis 21 Uhr. red