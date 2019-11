Winterdorf öffnet seine Pforten

Die Vereinsgemeinschaft lädt die Bevölkerung auch in diesem Jahr zum Schmölzer Winterdorf ein. Der vorweihnachtliche Markt findet am Samstag, 23. November, von 14 bis 20 Uhr im Hof des Schlosses in Schmölz statt. Es sind noch einige wenige Ausstellerstandplätze zu vergeben. Interessenten an einem Standplatz können sich an Vorsitzende Margita Schmidt, Telefon 09264/8139, wenden. red