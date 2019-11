Winterausstellung beim Kunstverein

Der Kunst- und Kulturverein Herzogenaurach lädt ein zur Winterausstellung "Wein oder Kunst" der Künstlergruppe des Vereins, die bis Sonntag, 15. Dezember, im Kunstraum in der Langenzenner Straße 1 gezeigt wird. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 29. November, um 19 Uhr. Die Bilder sind anschließend zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen: Donnerstag 17 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr. Im Rahmen dieser Ausstellung veranstaltet der Kunstverein ein kunsthistorisches Quiz. Es werden sieben Fragen gestellt, die für einen in Kunstgeschichte durchschnittlich gebildeten Menschen leicht zu beantworten sind. Der ausgefüllte Fragebogen kommt dann in die bereitstehende Losbox. Bei der Finissage am Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr, wird aus den richtigen Lösungen der Gewinner ermittelt. red