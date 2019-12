Winter- und Weihnachtsreise führte in viele Länder

Der Spiegelsaal von Schloss Oberschwappach verwandelte sich am Samstagabend in ein weihnachtlich illuminiertes Schlosswohnzimmer. Neben all den vielen Kerzen und Sternen waren zusätzliche Requisiten: eine Harfe, ein Kontrabass und ein Klavier. Dies zauberte in Kombination mit elfengleichen Stimmen eine besondere Festtagsstimmung in den Saal.

Das Musikerehepaar Judith Weisel alias Judy Harper und ihr Ehemann Michael begeisterte die Zuhörer mit einer bunten Mischung an Liedern, die zu Herzen gingen. Das Weihnachtskonzert, das auf Einladung der Gemeinde Knetzgau, des Kulturvereins Museum Schloss Oberschwappach und der Galerie im Saal Eschenau stattfand, hat sich bei den Musikliebhabern der Region in der Adventszeit etabliert. Das Repertoire der Interpreten umfasste Eigenkompositionen, englische Songs und Stubenmusik aus Bayern. Die vorgetragenen Geschichten und die Musikstücke erinnerten bei dem einen oder anderen Besucher an ein heimeliges Gefühl aus Kindheitstagen.

Die märchenhaft untermalte Winter- und Weihnachtsreise führte quer durch Europa: von England nach Oberbayern, Spanien und Schottland. Aber auch Amerika wurde musikalisch bereist. Mit Liedern, die das Herz berührten und die Seele erwärmten, machte das Duo die Herzen der Zuhörer bereit für das kommende Wunder im Stall. Großzügiger Applaus war der Dank einer großen Fangemeinde am Ende des Abends. Mit dem Song "Auld Lang Syne" als fast schon traditionelle Zugabe machten sich die Zuhörer mit einem Zauber im Herzen auf den Weg in die dunkle Nacht. cr