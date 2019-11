Winter-Special der Trieber Tanzgruppen

Der 1. FC Trieb hat nicht nur eine junge Fußballmannschaft und Gymnastikgruppen, sondern auch fünf Tanzgruppen verschiedenen Altersstufen. Leiterin Carolin Jahn hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Am Samstag, 23. November, findet um 16 Uhr in der Stadthalle Burgkunstadt ein Tanzgruppen-Winter-Special statt. Unter dem Titel "Once upon a time - es war einmal" werden auf der Bühne unterschiedliche Tanzvorführungen zum Märchen Schneewittchen gezeigt. Eine vorlesende Oma entführt die Zuschauer dazwischen in die Märchenwelt. Karten sind im Vorverkauf bei Carolin Jahn (Telefon 0176/54537615) und Waltraud Schramm (Telefon 0151/22754183) erhältlich. thi