Winter-Rocknacht in der "Musigfabrigg"

Die "Musiggfabrigg" plant am Samstag, 28. Dezember, die nächste Rocknacht - wieder in der Fortuna Kulturfabrik. Mit dabei sind "Rock Galaxy" (Classic Rock & Guitar Specials), "6 Feet 4" (Party-Coverrock) und "Sledge" (Alternativ Rock). Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn ab 20 Uhr. Karten gibt es in der Fortuna Kulturfabrik, im Brauhaus, bei der Metzgerei Schulz und an der Abendkasse. red