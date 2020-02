Winter macht Laster und Pkw zu schaffen

Schnee- und Graupelschauer bei Temperaturen nahe am Gefrierpunkt brachten in der Nacht auf Mittwoch den ein oder anderen Kraftfahrer in Schwierigkeiten, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Zwischen Motten und Kothen hingen gegen Mitternacht mehrere Lkw wegen Straßenglätte fest. Sie kamen erst im Laufe der zweiten Nachthälfte weiter, als kein

Niederschlag mehr fiel, und die Fahrbahn langsam abtaute.

Beim Abfahren von der Rhönautobahn an der Anschlussstelle Bad Brückenau/Volkers geriet gegen 21 Uhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto ins Schleudern und prallte rechts in die Schutzplanke. Der Schaden dort dürfte maximal 500 Euro betragen, die Reparaturkosten des Pkw liegen wohl etwa bei 5000 Euro. Auf der Fahrt von Weißenbach durch den Wald Richtung Modlos rutschte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer an der Einmündung in die von Detter kommende Kreisstraße in den Straßengraben. Es entstanden dabei keinerlei Schäden, lediglich für die

Weiterfahrt musste ein Abschleppdienst mit Seilwinde anrücken. pol