Winter in der Lias-Grube

Für folgende Veranstaltungen der Umweltstation Lias-Grube sind noch Plätze frei:

Weihnachtsbaum für Tiere, 12. Dezember, 14 bis 16 Uhr, für Kinder ab drei Jahren plus kostenpflichtige Begleitperson; Schnullermäuse im Winter unterwegs, 24. Januar, 10 bis 11.30 Uhr, für Kinder unter drei Jahren (frei) plus kostenpflichtige Begleitperson; Winterfest in der Lias-Grube, 2. Februar, 15 bis 17 Uhr, für die ganze Familie, Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten; VHS-Kurs: Winterzwerge, 5. Februar, 14.30 bis 16.30 Uhr, für Kinder ab drei Jahren plus kostenpflichtige Begleitperson, Anmeldung nur über die VHS Forchheim/Eggolsheim; Obstbaumschnittkurs in der Lias-Grube, 23. Februar, 9.30 bis 13 Uhr, für Erwachsene.

Anmeldung bei der Umweltstation Lias-Grube, Zur Liasgrube 1, Eggolsheim, Telefon 09545/950399, E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de. red