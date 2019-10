Winter im Medien-Café

Das wöchentlich stattfindende Medien-Café im Mehrgenerationenhaus Mainleus, in dem ältere Menschen im Umgang mit digitalen Medien geschult werden, entfällt wegen des Urlaubs der Kursleitung in dieser Woche. Am Donnerstag, 24. Oktober, geht es wie gewohnt von 16 bis 17.30 Uhr weiter. Danach schließen sich die Herbstferien an, da wird auch im Medien-Café eine Pause eingelegt. Ab Donnerstag, 7. November, beginnt dann die Winterzeit für dieses Angebot, der Beginn wird ab diesem Tag auf 15 Uhr vorverlegt. Neue Kurszeit ab dem 7. November also von 15 bis 16.30 Uhr. Eingeladen sind alle Generationen, die Interesse am Umgang mit den neuen Medien haben. Eine regelmäßige Teilnahme ist nicht erforderlich. Nähere Infos gibt es unter Telefon 09229/975075 oder direkt bei der Kursleitung unter 09221/3917306. red