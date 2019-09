Ein VHS-Kurs, der sich besonders an Menschen wendet, die neu in die PC-Welt einsteigen, aber auch an Umsteiger von älteren Systemen, vermittelt die wichtigsten Funktionen des Betriebssystems Windows 10. Der Kurs findet ab Montag, 30. September, 19 Uhr, in der Löwenstraße 12 statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 09561/88250 sowie online auf www.vhs-coburg.de möglich. red