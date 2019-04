Windkraftanlagen - eine Katastrophe?

Zum Thema Windkraftanlagen in der Region: Eigentlich haben wir einen Aufschrei im Landkreis Kronach und bei den Umweltverbänden erwartet, wenn der Landkreischef öffentlich bekundet, dass durch seinen Widerstand gegen ein geplantes Windvorranggebiet im thüringischen Gräfenthal für die Region um die Burg Lauenstein eine Katastrophe verhindert wurde.

Anscheinend sind Windkraftanlagen auf Thüringer Gebiet als besonders kritisch einzustufen. Anders lässt es sich nicht erklären, dass drei Bürgermeister des Haßlach- und Föritztals im gemeinsamen Schulterschluss gegen einen geplanten Windanlagenstandort auf dem Konreuth bei Welitsch/Heinersdorf kämpfen. Auch ein Hotelbesitzer äußert sich besorgt, so sieht er doch in 200 Meter schon Windräder sich drehen, obwohl alleine die Entfernung zur Thüringer Landesgrenze 1,2 Kilometer beträgt und zum Konreuth selbst sogar 2,8 Kilometer.

Bereits vor der öffentlichen Auslegung (15.03.19), als noch gar nicht bekannt war, wie groß das Areal sein wird, wo es sich überhaupt befinden wird und wie viele Windanlagen gebaut werden könnten, regte sich bereits massiver Widerstand der drei Akteure. Vielleicht bezieht man sich einfach auf eine Karte in der Presse. Laut Rückfrage habe der Grafiker einfach seiner Fantasie freien Lauf gelassen, da ja noch keine korrekten Pläne vorlagen. Schlagartig wurde die Leidenschaft für Natur und Landschaftsschutz entdeckt. Auch hält nun die bayerische Seite das grüne Band in Thüringen für besonders schützenswert. In einer Entfernung von maximal drei Kilometer Entfernung leben viele schützenswerte Tiere. Allerdings, Bürgerprotest ist nicht bekannt.

Für die Heinersdorfer Industriebetriebe würde es bedeuten, dass sie auf ganz nahe erzeugten und preislich unschlagbar günstigen Windstrom zurückgreifen könnten.

Auch der Rennsteigregion würde Windenergie gut tun. So könnte gerade die energieintensive Glas- und Kunststoffindustrie in Steinbach und im Tettauwinkel ihren Strombedarf regional, versorgungssicher und preisgünstig decken und würde sich dabei die kostenintensiven Durchleitungsgebühren sparen. Weiterer Aspekt: Den Bau zusätzlicher Stromtrassen könnte man sich ersparen.

Aber der Landkreis Kronach ist in ganz Bayern, was den Einsatz von erneuerbaren Energien für die Stromversorgung betrifft, der zweite von hinten (nachzulesen im bayerischen Energieatlas), und so ist es auch ein Leichtes, Solarstromfreilandanlagen in "Ludscht" und Leutendorf per Kreisbeschluss zu verhindern.

Zum Glück zeigt die Kraftwerkskarte, dass die angrenzenden Landkreise und das restliche Deutschland ganz konsequent auf alternative Stromerzeugung setzen. Deshalb konnte man im Jahr 2019 in der Spitze 66 Prozent und im Schnitt 44,6 Prozent des Strombedarfs in Deutschland über alternative Energien abdecken, und dabei hatte die Windenergie den größten Anteil.

Anscheinend leben wir auf der Insel der Glückseligen und die massive weltweite Klimaerwärmung macht einen großen Bogen um den Landkreis. Ach ja, bei uns finden auch keine Freitagsdemos "Fridays for Future" durch die Schüler statt - noch nicht.

Sollte allerdings dieses Jahr ein ähnliches Dürrejahr wie 2018 werden, und es sieht ganz danach aus - wir starteten mit über 70 Prozent Niederschlagsdefizit aus dem Vorjahr und von der wichtigen Frühjahrsfeuchtigkeit für die Neusaat ist durch die teilweise sommerlichen Temperaturen nichts zu spüren -, dann kann es ganz schnell passieren, dass nicht nur die Fichten vom Gipfel aus verdörren. Und wenn der Borkenkäfer seine Arbeit weiter so intensiv verrichtet, wird innerhalb kürzester Zeit unser grüner Frankenwald braun und kahl sein. Von der aufs Klima angewiesenen Landwirtschaft ganz zu schweigen. Das wäre eine Katastrophe.

Klimaschutz geht jeden Menschen was an, denn wir haben nur eine Mutter Erde und es soll in den Genen des Menschen liegen, dass man die Erde etwas besser verlässt als mal sie vorgefunden hat, eigentlich!

Manfred Drechsler, Burggrub

Helmut Böhnlein, Knellendorf