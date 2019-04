Windheimer Jungs zwingen Hof in die Knie

Die Jungen des TSV Windheim ließen in der Bezirksoberliga mit einem 8:5-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten vom TTC Hof aufhorchen.

Das bereits als Meister feststehende Mädchen-Team des TSV Teuschnitz behauptete sich zwar auch im letzten Saisonspiel der Bezirksoberliga, hatte aber in einem Kreisduell beim TSV Windheim mehr Mühe als erwartet.

Jungen, Bezirksoberliga

TSV Windheim - TTC Hof 8:5 Die TSV-Jungen haben gezeigt, dass sie durchaus eine gute Rolle spielen können, wenn sie in ihrer Stammbesetzung antreten. Vor allem ihr Spitzenspieler Nico Löffler ist dabei ein Punktegarant. So blieb er im Doppel mit Erik Neubauer und in seinen drei Einzeln unbezwungen. Nach dem zwischenzeitlichen 3:3 behielt Windheim in den folgenden sieben Paarungen gleich fünf Mal die Oberhand.

Mit einem Heimsieg im letzten Saisonspiel gegen Schlusslicht SV Berg soll der dritte Tabellenplatz festgemauert werden.

Ergebnisse: Löffler/Neubauer - Rill/Ordnung 3:0, Erhardt/Gruber - Habl/Neuendorf 1:3, Löffler - Neuendorf 3:0, Erhardt - Habl 2:3, Neubauer - Ordnung 3:0, Gruber - Rill 0:3, Löffler - Habl 3:0, Erhardt - Neuendorf 3:0, Neubauer - Rill 0:3, Gruber - Ordnung 3:2, Neubauer - Habl 1:3, Löffler - Rill 3:0, Erhardt - Ordnung 3:0.

Mädchen, Bezirksoberliga

TSV Windheim - TSV Teuschnitz 3:6

Dank einer gewissen Nervenstärke des heimischen Doppels Leonie Löffler/Lisa Wachter (12:10 im fünften Satz) und im Einzel von Löffler ging Windheim gegen den souveränen Meister mit 2:0 in Führung. Die Gäste glichen zwar zum 2:2 aus, doch Wachter brachte das Heimteam wieder nach vorne. Als die Gästespielerin Leonie Raab nach 1:2-Satzrückstand noch gewann, entschied Teuschnitz auch die folgenden drei Einzel für sich. Ergebnisse: Löffler/Wachter - Raab/J. Scherbel 3:2, Löffler - J. Scherbel 3:2, Wachter - Raab 0:3, Neubauer - Scherbel 0:3, Wachter - Suffa 3:0, Löffler - Raab 2:3, Neubauer - Suffa 0:3, Wachter - Scherbel 0:3, Neubauer - Raab 0:3.