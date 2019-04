Windheimer belegen dritten Platz

Die Jungen des TSV Windheim haben in der Bezirksoberliga mit dem zweiten Sieg in Folge ihren dritten Tabellenrang behauptet und schließen als beste Jungenmannschaft des Kreises Kronach die Punktserie ab.

TSV Windheim - SV Berg 8:5 Nach ausgeglichenem Auftakt in den Doppeln legte der Gastgeber los und ging mit fünf ungefährdeten Siegen in den ersten sechs Einzeln mit 6:2 in Front. Das Schlusslicht bäumte sich nochmals auf und kam gegen das zweite TSV-Paarkreuz zu drei Siegen am Stück. Mit ihrem jeweils dritten Einzelerfolg machten der unbezwungene Spitzenspieler Nico Löffler und die Nummer 2, Philipp Erhardt, den Erfolg perfekt.

Ergebnisse: Gruber/Wicklein - Krauß/Schmidt 11:3, Löffler/Erhardt - Vogel/Schlembach 3:0, Löffler - Schlembach 3:0, Erhardt - Vogel 3:0, Gruber - Schmidt 3:0, Wicklein - Krauß 0:3, Löffler - Vogel 3:0, Erhardt - Schlembach 3:0, Gruber - Krauß 0:3, Wicklein - Schmidt 0:3, Gruber - Vogel 0:3, Llöffler - Krauß 3:0, Erhardt - Schmidt 3:0, Löffler - Krauß 3:0, Erhardt - Schmidt 3:0.

Ein Punkt fehlte

Der TSV Windheim hat im Kreis Kronach derzeit nicht nur das stärkste Herrenteam (Verbandsliga), sondern auch die beste Jungenmannschaft. Windheim war das einzige Kreisteam, das in der höchsten ostoberfränkischen Klasse (Bezirksoberliga) startete.

Am Ende fehlte nur ein Punkt zur Vizemeisterschaft, die der TTC Hof (15:9) errang. Dabei hatten die Frankenwälder (14:10) beide Treffen gegen die Saalestädter für sich entschieden. Zum Saisonauftakt gewann Windheim auch gegen den Meister CVJM Naila (21:3) - dessen einzige Niederlage.

Der TSV konnte nicht immer in Bestbesetzung antreten. Lediglich Milan Gruber (3:23 Einzelpunkte) bestritt alle zwölf Begegnungen. Eine Spitzenbilanz verzeichnete die Nummer 1, Nico Löffler, in neun Einsätzen. Mit 22:2 Punkten war er der zweitbeste Ligaspieler hinter Nico Sommerer vom CVJM Naila (30:2).

Neben Löffler erreichte auch Philipp Erhardt an Position 2 eine glänzende Einzelbilanz (20:5). Er war damit der Drittbeste. Zum Stammquartett gehörte Erik Neubauer, der aber nur sieben Begegnungen bestritt (11:8). Als Ergänzungsspieler kamen zum Einsatz Josuah Wicklein und Jan Löffler (je drei Spiele), Ernesto Stein, Emil Wicklein, Jannis Föhrweißer sowie Nils Bär (je ein Spiel). Für diese gab es jedoch nichts zu erben. Als Doppel blieben Nico Löffler und Erik Neubauer ungeschlagen (6:0). hf