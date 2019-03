Windheim wehrt sich tapfer

Das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten aus Untersiemau in der Verbandsliga Nordost war für die Herren des TSV Windheim das erwartet schwere Match. Trotz der 9:4-Niederlage bleiben die Windheimer auf Platz 7, da auch die Mannschaften hinter dem TSV ihre Spiele verloren. TSV Untersiemau - TSV Windheim 9:4

Bereits in den Doppeln spielten die Untersiemauer ihre Stärke aus. Während Bozek/Gundel gegen Reiner Kürschner und Armin Raab bei ihrem 3:0-Erfolg wenig anbrennen ließen, unterlagen am Nebentisch Stefan Schirmer und Fritz Schröppel etwas überraschend mit 0:3 gegen Krol/Markert. Doch Matthias Trebes und Patrick Grosch bezwangen mit einem beherzten Auftritt Florschütz/Hennemann ebenfalls mit 3:0 und stellten so den 1:2-Anschluss her.

Kürschner musste sich dann in drei knappen Sätzen (9:11, 7:11, 9:11) Bozek geschlagen geben. Im ersten Durchgang ließ Schirmer dem Tschechen Krol noch mit 5:11 den Vortritt, doch setzte er sich mit konzentrierten Angriffsaktionen immer mehr durch und ging mit einem 11:7, 12:10 und 11:9 noch als Sieger vom Tisch.

Im mittleren Paarkreuz hatten dann sowohl Schröppel als auch Trebes nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite. Schröppel unterlag in einem engen Match gegen Gundel mit 1:3 (12:14, 11:9, 9:11, 8:11) und auch Trebes verlor gegen Markert zwar 1:3, doch auch hier gingen alle drei Sätze mit 11:9 an den Untersiemauer, der damit auf 5:2 erhöhte.

Nach drei Sätzen musste sich Raab anschließend Florschütz geschlagen geben, der die Topspinbälle von Raab gnadenlos abschoss. Als auch noch Grosch bei 1:1-Satzgleichstand gegen Hennemann die beiden folgenden Sätze abgeben musste, stand es bereits 2:7 aus Sicht des TSV.

Schirmer lieferte sich ein sehenswertes Duell mit Bozek, konnte aber seinen in der Vorrunde errungenen Sieg nicht wiederholen und verlor mit 1:3. Als auch noch Kürschner gegen Krol mit 0:2 in Rückstand lag, sah es nach einer deutlichen Niederlage für die Windheimer aus.

Doch Kürschner kämpfte sich in seiner unnachahmlichen Art ins Match zurück und entschied den dritten und vierten Satz für sich. Im Entscheidungssatz wehrte er bei 8:10 zwei Matchbälle ab, um noch mit 12:10 das Spiel für sich zu entscheiden.

Trebes musste gegen Gundel den ersten Satz abgeben, spielte anschließend jedoch konzentriert weiter und rang den Untersiemauer in vier Durchgängen zum zwischenzeitlichen 4:8 nieder. Den Schlusspunkt setzte jedoch postwendend Markert, der Schröppel in drei Sätzen bezwang und damit den 9:4 Erfolg für seine Farben sicherstellte. at Ergebnisse: Bozek/Gundel - Kürschner/Raab 3:0, Krol/Markert - Schirmer/Schröppel 3:0, Florschütz/Hennemann - Trebes/Grosch 0:3, Bozek - Kürschner 3:0, Krol - Schirmer 1:3, Gundel - Schröppel 3:1, Markert - Trebes 3:1, Florschütz - Raab 3:0, Hennemann - Grosch 3:1, Bozek - Schirmer 3:1, Krol - Kürschner 2:3, Gundel - Trebes 1:3, Markert - Schröppel 3:0.