Windheim vor wichtigem Spiel gegen Dritten

Für die Tischtennis-Herren des TSV Windheim steht am kommenden Sonntag in der Verbandsliga Nordost um 10 Uhr das nächste Heimspiel auf dem Plan. Gegner ist der TuS Schnaittenbach, dem die TSVler im Hinspiel mit 9:6 unterlagen. Die Schnaittenbacher rangieren zwar nominell auf dem dritten Platz in der Tabelle, sind aber mit ihren 14:14 Zählern nur einen Punkt besser als die Windheimer (13:15), so dass dem Spiel eine wichtige Bedeutung zukommt.

In Schnaittenbach war der Hauptgrund der Niederlage, dass anfangs alle drei Doppel verloren wurden. Da hier noch die alten Formationen für den TSV am Start waren, kann man hoffen, dass Kürschner und Co. zumindest ein Doppel für sich entscheiden können.

Im vorderen Paarkreuz teilte man sich die Punkte; hier liegt aber aufgrund der Bilanzen von Petrak und Schneider auf Seiten von Schnaittenbach durchaus Potenzial für Reiner Kürschner und Stefan Schirmer, noch den ein oder anderen Punkt mehr zu machen.Von Position 3 bis 5 ist Schnaittenbach gut besetzt. Hier entschied Fritz Schröppel in der Vorrunde trotzdem beide Spiele für sich und sowohl Matthias Trebes als auch Patrick Grosch steuerten noch jeweils einen Punkt bei.

Wie der TSV antritt, wird kurzfristig entschieden werden, wobei eine Option durchaus auch ist, Matthias Trebes aufzustellen, um ein Aufrücken von Patrick Grosch ins mittlere Paarkreuz zu vermeiden. at