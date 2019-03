Windheim schafft den Klassenerhalt

Am kommenden Sonntag wollten die Herren des TSV Windheim den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nordost mit einem Sieg gegen die DJK Effeltrich III perfekt machen. Dazu wird es aber nicht kommen, da die Effeltricher krankheitsbedingt auf den Großteil ihres Stammpersonals verzichten müssen und deswegen zum Spiel nicht antreten können. Dies hat zur Folge, dass die TSVler die zwei Punkte kampflos erhalten und damit den Klassenerhalt sicher in der Tasche haben. Dieser kann beim letzten Spiel am Sonntag, 7. April, daheim gegen Wackersdorf gefeiert werden. at