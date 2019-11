Windheim II stoppt TTC

Drei Kreisduelle standen in der Bezirksoberliga der Herren auf dem Programm. Für Spitzenreiter TTC Alexanderhütte setzte es bei der zweiten Mannschaft des TSV Windheim nach sechs erfolgreichen Begegnungen die erste Saisonniederlage gegen eine couragiert auftretende Verbandsliga-Reserve.

Nicht gerade das Glück auf seiner Seite hatte innerhalb von sechs Tagen der TSV Teuschnitz. Musste er sich in Alexanderhütte nach dem knappen 6:7-Zwischenstand noch mit 6:9 beugen (wir berichteten), hatte er beim Aufsteiger SV Rothenkirchen nach dem zwischenzeitlichen 5:5 mit 7:9 das Nachsehen. TTC Alexanderhütte - SV Rothenkirchen 9:4

Der Gastgeber startete sehr vielversprechend in dieses Derby und gewann alle drei Doppel. Hier zeigten vor allem die Brüder Peterhänsel eine starke Leistung, als sie das gegnerische Doppel 1 klar bezwangen. Mario Schmidt hatte gegen David Scherbel Mühe, brachte sein Spiel jedoch im fünften Satz nach Hause. Auf Rothenkirchener Seite sah es lange nach einem Punktgewinn für Philipp Girke aus, aber Micha Peterhänsel drehte die Partie (5:0).

Nicht seinen besten Tag hatte Klaus Knabner, denn er musste Marius Eber zum Sieg gratulieren. Marco Peterhänsel stellte den alten Abstand gegen Oliver Reinhardt wieder her und auch Rene Haker behielt im Duell mit David Lutz die Oberhand. Michael Blüchel war gegen Jens Hammerschmidt auf verlorenem Posten und so stand es nach der ersten Einzelrunde 7:2 für die "Hüttner".

Auch in seinem zweiten Einzel zeigte Schmidt seine Klasse und besiegte Girke. Micha Peterhänsel musste sich dem starken David Scherbel beugen und auch Knabner blieb gegen Reinhardt auf der Strecke. So war es Marco Peterhänsel vorbehalten, seinen tollen Auftritt an diesem Tag mit dem Siegpunkt für den TTC zu krönen. kna Ergebnisse: Schmidt/Haker - Reinhardt/Eber 3:0, Peterhänsel/Peterhänsel - Girke/Hammerschmidt 3:0, Knabner/Blüchel - Scherbel/Lutz 3:2, Schmidt - Scherbel 3:2, Mi. Peterhänsel - Girke 3:2, Knabner - Eber 1:3, Ma. Peterhänsel - Reinhardt 3:1, Haker - Lutz 3:1, Blüchel - Hammerschmidt 0:3, Schmidt - Girke 3:1, Mi. Peterhänsel - Scherbel 1:3, Knabner - Reinhardt 1:3, Ma. Peterhänsel - Eber 3:1. TSV Windheim II - TTC Alexanderhütte 9:5

Windheim landete einen nicht unbedingt erwarteten Erfolg gegen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter. Dabei hatte der Favorit den besseren Start mit dem Gewinn von zwei Doppeln. Allerdings hätten auch die Hausherren mit 2:1 führen können, doch brachte das Duo Greser/Gruber den 10:8-Vorsprung im Entscheidungssatz nicht ins Ziel (10:12).

Auch das erste Tageseinzel ging in den fünften Durchgang. Dabei riss Volker Wich (TSV) gegen Michael Peterhänsel nach dem 1:2-Satzrückstand mit einem 11:8 und 11:9 das Ruder noch herum und glich zum 2:2 aus. Da Udo Greser gegen Mario Schmidt ohne Satzgewinn blieb, lagen die Gäste wieder vorne. Prompt folgte der erneute Ausgleich (3:3), denn Andres Trebes erlaubte sich gegen Marco Peterhänsel nur im dritten Satz eine Niederlage.

Jetzt war wieder Alexanderhütte am Zug, denn Jörg Fehn musste gegen Klaus Knabner Federn lassen. Nach diesem 3:4-Rückstand bewiesen Andreas Neubauer und Milan Gruber Nervenstärke - beide ließen sich im Entscheidungssatz nicht mehr aus der Bahn werfen und markierten die erstmalige Führung für Windheim (5:4).

Mit Beginn des zweiten Einzelabschnitts warteten die heimischen Akteure Wich, Greser und Neubauer mit tollen Leistungen auf, so dass ihre Kontrahenten jeweils nach bereits drei Sätzen unterlagen. Da Fehn auch in seinem zweiten Einzel den Kürzeren zog, stand es nur noch 8:5. Neubauer verlor gegen Rene Haker zwar den ersten Satz, lief dann aber zur Bestform auf und sackte den dritten Saisonsieg des TSV ein. Damit rückte Windheim II auf den dritten Tabellenplatz vor (7:3 Punkte). Alexanderhütte bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer (12:2).

Ergebnisse: Trebes/Neubauer - Peterhänsel/Peterhänsel 3:0, Wich/Fehn - Schmidt/Haker 0:3, Greser/Gruber - Knabner/Blüchel 2:3, Wich - Mi. Peterhänsel 3:2, Greser - Schmidt 0:3, Trebes - Ma. Peterhänsel 3:1, Fehn - Knabner 0:3, Neubauer - Blüchel 3:2, Gruber - Haker 3:2, Wich - Schmidt 3:0, Greser - Mi. Peterhänsel 3:0, Trebes - Knabner 3:0, Fehn - Ma. Peterhänsel 1:3, Neubauer - Haker 3:1.

SV Rothenkirchen - TSV Teuschnitz 9:7

In einem knapp vierstündigen Match lieferten sich beide Mannschaften einen Kampf auf Biegen und Brechen. So wurden gleich neun der 16 Auseinandersetzungen erst im fünften Satz entschieden. Nicht zuletzt, weil die Hausherren dabei sechsmal die Oberhand behielten, gingen sie als knapper Sieger durchs Ziel. Ein weiterer Grund war auch, dass sie kurz vor 23 Uhr im Schlussdoppel nach 1:2-Satzrückstand noch mit 11:9 und 11:8 die Nase vorne hatten und damit den neunten Siegpunkt markierten.

Die Einheimischen starteten viel versprechend in die Partie. Mit dem Gewinn von zwei Doppeln und der Einzel von Philipp Girke sowie David Scherbel brachten sie sich mit 4:1 in Front. Da in den folgenden fünf Paarungen dem Sieg des SVler Marius Eber aber Erfolge der Gästeakteure Johannes Scherbel, Peter Daum, Thomas Schneider und Friedel Tomaschko gegenüberstanden, hatte Teuschnitz den 5:5-Gleichstand herbeigeführt. Da in den restlichen vier Einzeln Rothenkirchen dreimal im Entscheidungssatz gewann, führte der Liganeuling vor dem erwähnten Schlussdoppel knapp mit 8:7.

Letztlich nützte es dem TSV nichts, dass Johannes Scherbel und Daum in ihren beiden Einzeln nicht zu bezwingen waren. Beste Punktesammler beim Gewinnerteam waren Girke und David Scherbel (je 2,5). hf Ergebnisse: Girke/Hammerschmidt - Tomaschko/Schneider 0:3, Reinhardt/Eber - Fröba/Scherbel 3:0, Scherbel/Lutz - Jungkunz/Daum 3:1, Girke - Fröba 3:2, Scherbel - Tomaschko 3:2, Reinhardt - Scherbel 1:3, Eber - Jungkunz 3:0, Hammerschmidt - Daum 2:3, Lutz - Schneider 2:3, Girke - Tomaschko 2:3, Scherbel - Fröba 3:2, Reinhardt - Jungkunz 3:2, Eber - Scherbel 1:3, Hammerschmidt - Schneider 3:2, Lutz - Daum 0:3, Girke/Hammerschmidt - Fröba/Scherbel 3:2.