Windheim hofft auf Überraschung

Die Tischtennis-Herren des TSV Windheim treten am kommenden Samstag in der Verbandsliga Nordost um 15 Uhr beim TTSC Kümmersbruck an und anschließend um 19 Uhr beim TuS Schnaittenbach. In beiden Spielen sind die TSVler Außenseiter, werden aber alles geben, um einen oder zwei Punkte aus der Oberpfalz wieder mit in den Frankenwald zu bringen.

Gegen den Viertplatzierten aus Kümmersbruck setzte es in der Vorrunde eine deutliche 3:9-Niederlage, bei der lediglich das Doppel Schirmer/Schröppel sowie im Einzel Armin Raab und Matthias Trebes punkteten. Nachdem allerdings Reiner Kürschner fehlte, hofft der TSV durchaus auf eine Ergebnisverbesserung. Allerdings haben die Kümmersbrucker in der Rückrunde erst ein Spiel gegen Schnaittenbach verloren und sind in allen drei Paarkreuzen sehr gut aufgestellt. Herausragend sind im vorderen Paarkreuz Juraj Zatko mit 24:4- und Matthias Hummel mit 18:7-Spielen sowie Markus Hummel mit 20:2 im mittleren Paarkreuz, so dass die TSVler ab Position 4 punkten müssen, um im Geschäft zu bleiben.

Nicht viel einfacher wird das zweite Spiel gegen den Drittplatzierten Schnaittenbach, die ebenfalls auch erst eine Niederlage in der Rückrunde gegen Sparta Nürnberg zu verzeichnen haben. Gegen Schnaittenbach unterlagen die TSVler zu Beginn der Saison mit Reiner Kürschner mit 2:9, wobei vier Spiele im Entscheidungssatz verloren gingen. Auch hier ragen zwei Akteure heraus, denn im vorderen Paarkreuz kommt Damir Prstec auf eine Bilanz von 16:8 und Andreas Schneider in der Mitte auf 16:5. Die Trauben werden für die Windheimer auch hier hoch hängen. Allerdings sollte man sich an das Vorrundenmatch erinnern, die knappen Spiele nach Hause bringen und dann kann eine Überraschung gelingen. at