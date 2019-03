Windheim hofft auf Überraschung

Zu einem schweren Auswärtsspiel müssen die Herren des TSV Windheim am morgigen Samstag um 17.30 Uhr nach Untersiemau reisen zum Tabellenzweiten der Verbandsliga Nordost. Nichtsdestotrotz sind die Windheimer guter Dinge, den Untersiemauern Paroli bieten zu können, da sie in Bestbesetzung antreten und somit auch wieder der bayerische Seniorenmeister Reiner Kürschner mit ins Geschehen eingreift.

In der Vorrunde unterlag der TSV ohne Kürschner mit 4:9, hatte allerdings gleich in vier Entscheidungssätzen das Nachsehen. Untersiemaue hat im vorderen Paarkreuz mit Bozek einen der Topleute der Liga, den allerdings Stefan Schirmer in der Vorrundenbegegnung schlagen konnte, ebenso wie den anderen Tschechen Krol. Im mittleren Paarkreuz sind Markus Gundel (Bilanz 12:10) und Fabian Markert (10:3) schwere Brocken, ebenso wie im hinteren Paarkreuz Michael Florschütz (14:3).

Das Sahnestück der Untersiemauer sind jedoch die Doppel, da Bozek/Gundel an Position 1 sowie Florschütz/Hennemann an der 3 in zwölf Partien lediglich jeweils zweimal das Nachsehen hatten. Umso wichtiger ist ein guter Auftakt für die TSVler, da sie in den Einzeln bereits in der Vorrunde bewiesen haben, dass sie nicht nur mithalten sondern mit dem notwendigen Glück vielleicht auch einen Überraschungscoup landen können. at