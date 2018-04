Windheim dominierte die Liga

Mit einem 9:5-Auswärtssieg in Altenkunstadt beenden die Windheimer die Saison in der Oberfrankenliga der Herren, während Altenkunstadt durch die Niederlage auf den dritten Platz zurückfällt.



TTV Altenkunstadt -

TSV Windheim 5:9

Wie fast immer führte der TSV 2:1 nach den Doppeln. Trebes/Grosch unterlagen knapp in fünf Sätzen, während Schirmer/Schröppel problemlos gewannen. Im dritten Doppel drehten Wich/Raab nervenstark einen 0:2 Satzrückstand.

Im vorderen Paarkreuz unterlag Fritz Schröppel gegen Hurina 1:3, doch Stefan Schirmer stellte den alten Abstand mit einem umkäpften Fünf-Satz-Sieg gegen Funke wieder her. In blendender Verfassung präsentierte sich wie bereits in den vergangenen Wochen Patrick Grosch gegen Zasche.

Am zweiten Tisch erwischte Zeuß einen Sahnetag gegen Matthias Trebes, den er etwas überraschend mit 3:1 bezwang. Im hinteren Paarkreuz baute der TSV seine Führung auf 6:3 aus. Erst zwang Volker Wich im Entscheidungssatz Fischbach in die Knie und auch Armin Raab spulte sein Pensum beim 3:1-Erfolg gegen Rommel fast fehlerfrei herunter.

Altenkunstadt stemmte sich jedoch nochmals gegen die Niederlage, da Hurina im fünften Durchgang Stefan Schirmer bezwang und auch Fritz Schröppel gegen Funke mit 1:3 unterlag. Als Matthias Trebes anschließend noch gegen Zasche mit 0:2 im Rückstand lag, drohte das Spiel zu kippen. Doch Trebes steigerte sich deutlich und markierte mit seinem Fünf-Satz-Erfolg den 7:5-Zwischenstand. Patrick Grosch hatte gegen Zeuß bereits im dritten Satz Matchball, den er zwar vergab, aber dann im vierten Satz siegte.

Zum Schluss ließ Armin Raab seinem Gegner Fischbach beim 3:0 keine Chance und beendete damit eine bärenstarke Saison der Windheimer, mit sechs Punkten Vorsprung auf den Zweitplazierten aus Effeltrich.

Ergebnisse: Hurina/Funke - Trebes/Grosch 3:2, Zasche/Rommel - Schirmer/Schröppel 0:3, Fischbach/Zeuß - Raab/Wich 2:3, Hurina - Schröppel 3:1, Funke - Schirmer 2:3, Zasche - Grosch 0:3, Zeuß - Trebes 3:1, Fischbach - Wich 2:3, Rommel - Raab 1:3, Hurina - Schirmer 3:2, Funke - Schröppel 3:1, Zasche - Trebes 2:3, Zeuß - Grosch 1:3, Fischbach - Raab 0:3 at