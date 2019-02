Windfang für 115 000 Euro

Andreas Dorsch Ein "tägliches Ärgernis" sind laut Rektor Michael Ulbrich die beiden Eingänge an der Westseite der Ritter-von-Spix-Mittelschule. Der eine mit dem "Telefonzellen"-Vorbau als Windfang ist viel zu eng, der andere ohne Windfang lässt die Aula auskühlen. Nachdem sich die Schülerzahl in den letzten acht Jahren fast verdoppelt hat, sollte eine Lösung her.

Der Bauausschuss hat diese am Montagabend beschlossen. Einstimmig entschieden sich die Stadträte für einen neuen Windfang, der beide Eingänge umschließt. Das Architekturbüro Haindl hatte zwei Varianten vorgeschlagen. Eine mit zwei getrennten Windfängen, die auf 70 000 Euro geschätzt wird, und eine mit einem einzigen Windfang über die gesamte Breite, die auf 115 000 Euro veranschlagt ist. Einhellig fiel die Entscheidung für die teurere Lösung, die aber als zweckmäßiger gesehen wird.

Auch Architekt Hermann Haindl konnte sich mit den zwei Windfängen nicht anfreunden. Er plant jetzt eine Stahl-Glas-Konstruktion auf 20 Quadratmeter Grundfläche, die dann als Haupteingang dient. Die "Telefonzelle" wird verschwinden.