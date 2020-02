Die Volkshochschule bietet mit Jutta Lukas die Kurse "Die Windelrocker" und "Tanzzwerge tanzen in der Minidisco" an. Die Windelrocker: Hier geht es um Tanzen, Klatschen, Singen, Spielen und Toben für Kinder ab Krabbelalter. Gemeinsam mit Mama oder Papa wird gesungen, getanzt und gespielt. Beginn ist am Montag, 2. März, zehn Nachmittage, 16 bis 17 Uhr in der Turn- und Festhalle, Am Hirtengraben 7 in Küps. Die Tanzzwerge tanzen in der Minidisco: Hier geht es um Spiel und Spaß für die Kleinsten. Sie tanzen alles, was ihnen gefällt. Beginn ist am Montag, 2. März, zehn Nachmittage, 17 bis 18 Uhr in der Turn- und Festhalle, Am Hirtengraben 7 in Küps. Die Anmeldungen erfolgen über die vhs Kronach, 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red