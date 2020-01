Windböen decken Dach ab und reißen Bäume um

Sturmböen haben gestern in und um Bamberg Schäden angerichtet. Am heftigsten erwischte es laut der Integrierten Rettungsleitstelle ein Haus am Vorderen Graben. Hier deckte der Wind ein Dach teilweise ab. Verletzt wurde laut Polizei niemand. In der Gönnerstraße fiel ein Schild auf ein geparktes Auto. In der Karl-May-Straße stürzte ein Baum über den Radweg.

Auch im Landkreis, auf der Staatsstraße 2244 bei Strullendorf und auf der Zugstrecke zwischen Strullendorf und Hirschaid, musste die Feuerwehr Bäume und Äste entfernen. Zwischen Burggrub und Zoggendorf bei Heiligenstadt bereitete herabgefallenes Geäst auf einer Straße ebenfalls Probleme. szs