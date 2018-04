Windbeutel und mehr

Er gehört zu den Klassikern aus Brandteig - der Windbeutel. Der Kronacher Bäckermeister Georg Oesterlein zeigt in einem Workshop am Freitag, 20. April, im museumspädagogischen Zentrum, was man aus Brandteig noch so alles herstellen kann und welche feinen Füllungen dafür geeignet sind. Der Kochworkshop beginnt um 18.30 Uhr und dauert circa drei Stunden. Die Veranstaltung findet im Kulmbacher Mönchshof, Hofer Straße, statt. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 09221/805-14 oder per E-Mail an die Adresse info@kulmbacher-moenchshof.de. red