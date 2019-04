Wind deckt Gartenhaus ab

Kurze, aber heftige Windböen haben in Ebern am Mittwochabend für umgewehte Wahlplakate und ein abgedecktes Gartenhaus gesorgt. Das Dach einer Gartenhütte flog davon und landete auf einem geparkten Audi. Die Fahrzeugseite und die Motorhaube wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ebenso wurden mehrere Wahlplakate umgeweht. Zwei größere Plakate am Ortseingang von Ebern drohten auf ein geparktes Fahrzeug zu fallen und mussten von der Feuerwehr Ebern gesichert werden.