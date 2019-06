Wimpelwanderung nach Vacha

Nachdem im vergangenen Jahr das alljährliche Treffen des Gesamt-Rhönklubs mit den Delegierten aus allen Zweigvereinen zum wiederholten Mal in Münnerstadt stattfand, wurde der Wimpel, der von Oberelsbach nach Münnerstadt getragen wurde, vom Präsidenten des Rhönklubs an die Münnerstädter Wanderfreunde übergeben. Diese mussten jetzt den Wimpel bis zur nächsten Hauptversammlung in das 90 Kilometer entfernte Vacha in Thüringen tragen.

Seit Anfang Mai waren daher mehrere Wanderfreunde in Etappen unterwegs. Nach Burgwallbach, zur Thüringer Hütte, zum Eisenacher Haus, zum Katzenstein und Völkershausen, wo eine Übernachtung vor der letzten Etappe stattfand. Der Wirt konnte noch davon berichten, wie Anfang 1989 nach einem Stolleneinbruch im darunterliegenden Kalibergbau die Ortschaft tiefer sank und er plötzlich bis in Brusthöhe hinter seiner Theke verschwand. Sogar die Kirche erstand daraufhin neu. Nach einem geselligen und erholsamen Abend, haben Wanderfreunde aus Thüringen die Münnerstädter am nächsten Morgen auf dem letzten Stück nach Vacha begleitet, wo der Wimpel an den Präsidenten zurückgeben wurde. Danach nahmen die Wanderer am Delegiertentreffen teil. Die Wandertour, die von Wanderwart Waldemar Schmitt gekonnt vorbereitet und durchgeführt wurde, verlief unfallfrei bei trockenem und schönem Wetter. Ein Dank galt der Stadt Münnerstadt, die den Wanderern den Bürgerbus geliehen hatte. red