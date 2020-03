Willy Steinberg für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt

Vorsitzender Wolfgang Neumann bezifferte in seinem Jahresbericht auf der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Oberlangenstadt die Mitgliederzahl mit 16, darunter sieben Frauen.

Der Ortsverein nahm an Veranstaltungen in Oberlangenstadt sowie den örtlichen und überörtlichen Parteiveranstaltungen teil. Ein Erfolg war erneut das Familienfest im Mai. Aus den Erlösen konnten in den vergangenen Jahren rund 10 000 Euro für zahlreiche Vorhaben aufgebracht werden.

Dabei erinnerte der Vorsitzende unter anderem an die Lautsprecher-Anlage am Friedhof mit der Aussegnungshalle in Oberlangenstadt, die Ruhebänke am Fischgoden, die Zuschüsse an gemeinnützige Vereine und Verbände sowie die Feuerwehr und kirchliche Einrichtungen.

Das 40. Familienfest findet am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 21. Mai, statt.

Lebhaft diskutiert wurde mit SPD-Kreisvorsitzendem Ralf Pohl über das Mobilitätskonzept im Landkreis, den Ausbau der B 173, die Straßenbauten, die Bahnverbindungen, die Arbeit im Gemeinderat des Marktes Küps mit Infrastruktur-Maßnahmen sowie über Tourismus.

Ausgezeichnet wurden für 60-jährige Mitgliedschaft in der SPD Ehrenvorsitzender Willy Steinberg und für 30 Jahre Angelika Hoffmann. Vorsitzender Wolfgang Neumann sprach die vielfältigen Verdienste der Geehrten an. Steinberg war von 1966 bis 1978 im Gemeinderat von Oberlangenstadt, war über zwei Jahrzehnte im Vorstand tätig und 1980 führte er das Familienfest an Himmelfahrt ein. Ausgezeichnet wurde Willy Steinberg bereits mit sämtlichen Ehrenmedaillen der SPD.

Angelika Hoffmann war von 1991 bis 1997 stellvertretende Schriftführerin und danach 18 Jahre lang stellvertretende Vorsitzende.

Vorsitzender bleibt Wolfgang Neumann, stellvertretender Vorsitzender ist Reinhard Herzog. Aus den Wahlen ging ferner als Hauptkassier Frank Liebmann hervor und als Schriftführer Rolf Hoffmann.

Beisitzer sind Wolfgang Hörstel, Heike Klimaschewski und Gabriele Neumann. Zu Kassenprüfern gewählt wurden Daniel Neumann und Rainer Vormbrock. dw