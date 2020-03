Willkommenes Geld für Trettraktoren und Roller

Taxis, in denen mehrere Kindergartenkinder komfortabel Platz nehmen können, stehen bei Renate Schäfer, Leiterin der Kindertagesstätte Sankt Franziskus ganz oben auf der Wunschliste. Auch Trettraktoren und Roller für die Außenspielzeit hätten sie und ihr Team ganz gerne. Umso mehr freute sich die Teamchefin, dass sie vor einiger Zeit (noch vor den Ausgangsbeschränkungen) von Vertretern des Oberleiterbacher Soldaten- und Kameradschaftsvereins jüngst einen übergroßen Scheck entgegennehmen durfte. Der Wert: 500 Euro.

"Danke, dass ihr an uns gedacht habt. Das ist wirklich sehr schön von euch", sagte sie in Richtung des SKV-Vorsitzenden Gerd Senger, seines Stellvertreters Nikolaus Kunzelmann und des Kassierers Georg Seelmann. "Soziale Einrichtungen können solche Spenden sehr gut gebrauchen." Die Spendensumme stammt aus dem Dorffest, zu dem der Verein jährlich an Mariä Himmelfahrt Gäste aus nah und fern einlädt.

Die Kindertagesstätte Sankt Franziskus ist eine von zweien im Markt Zapfendorf. Die Kita platzt derzeit räumlich aus allen Nähten, ein Um- und Anbau steht unmittelbar bevor. Fünf Kindergartenkinder mit insgesamt 110 Kindern gibt es hier, weitere 15 werden in der Krippe betreut. Und da die Kita vis-à-vis der Schule liegt, ist hier auch ein Hort untergebracht, in dem weitere 50 Kinder beaufsichtigt werden. mad