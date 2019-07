Willkommene Erfrischung

Beim großen Sommerfest der "ThermeNatur" am Sonntag, 28. Juli, dreht sich alles darum, gemeinsam Spaß zu haben und den Sommer in seiner schönsten Form zu genießen. Von 14 bis 18 Uhr ist ein entspannter, fröhlicher Sommernachmittag mit jeder Menge Badefreuden, vielen Programm-Highlights und sommerleichter Atmosphäre im Innen- und vor allem im Außenbereich angesagt. Ganz sicher ein echter Höhepunkt wird der Auftritt von Andreas Hastreiter, bekannt aus "Immer wieder sonntags", sein.

Für noch mehr Spaß und Musik sorgen einer Mitteilung zufolge in bewährter Weise Bad Rodachs bekannte "Singende Bademeister". Auch für die Lachmuskeln ist allerhand geboten, denn der (Sc)Herzbube sorgt mit Spaß und Humor für jede Menge gute Laune. Für die zünftige, musikalische Unterhaltung sorgen die Roßfelder Musikanten.

Auch die jungen Gäste werden an diesem Nachmittag wieder auf der Hüpfburg, beim kunterbunten Kinderschminken oder beim Meerjungfrauenschwimmen auf ihre Kosten kommen. Für das leibliche Wohl gibt es allerhand selbstgebackene Kuchen und Deftiges vom Grill.

In der Mitteilung wird auf den Thermenbus hingewiesen. Der Thermenbus aus Richtung Sonneberg fährt an diesem Tag exklusiv zum Sommerfest in die "ThermeNatur". Der Bus fährt um 12.30 Uhr am ZOB in Sonneberg in Richtung Bad Rodach ab, die Rückfahrt Richtung Sonneberg beginnt um 18 Uhr an der "ThermeNatur". Alle Zustiegsstellen und Informationen gibt es online auf www.therme-natur.de und unter der Telefonnummer 09564/9232-0.

Wer es etwas sportlicher mag, kommt bereits am Abend vorher, am Samstag, 27. Juli, beim Drachenboottauziehen der "ThermeNatur" auf seine Kosten. Das sportliche Event beginnt um 19 Uhr. Zuschauer sind herzlich eingeladen, die konkurrierenden Mannschaften kräftig anzufeuern. red