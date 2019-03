In der Aula der Realschule Bad Brückenau finden gerade die letzten Proben für das diesjährige Theaterstück statt.Das Stück "Willkommen in der Anstalt", wurde frei nach "Smombies" von Volker Zill arrangiert und wird von der Theatergruppe "Spektakulös" der Staatlichen Realschule in Bad Brückenau, die im Moment aus 15 Mädchen und zwei Jungen aus den Klassenstufen 8 bis 10 besteht, aufgeführt.Viele Stunden harter Probenarbeit liegen hinter den jungen Schauspieltalenten, die mittlerweile textsicher sind und mit passender Mimik und Gestik überzeugen.Am Freitag, 5. April, feiert das Stück um 19 Uhr in der Aula der Realschule Premiere, eine zweite Aufführung findet am Samstag, 6. April, um 18 Uhr statt. Karten hierfür sind im Sekretariat der Staatlichen Realschule Bad Brückenau zu erhalten (Tel. 09741/2574). sek