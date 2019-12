Der Förderverein der katholischen Kita St. Josef, Kleukheim feiert sein zehnjähriges Bestehen und hat "Willi

Wühlmaus" dazu eingeladen. Am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr findet im TSV-Sportheim in Kleukheim das Kindermusical "Willi Wühlmaus im Zirkus" statt. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, und es sind noch Eintrittskarten bei der Raiffeisen-Volksbank in

Kleukheim erhältlich. red