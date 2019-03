Willi Seeberger ist neuer Kommandant der Wehr Haundorf-Beutelsdorf

Nach sechs Jahren mussten die bisherigen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Haundorf-Beutelsdorf, Christian Nagel (zuletzt stellvertretender Kommandant) und Stefan Stellwag (zuletzt Kommandant), ihre Ämter abgeben. Dies geschah aus weit im Vorfeld angekündigten beruflichen beziehungsweise privaten Gründen, wie der Wahlleiter, Bürgermeister German Hacker, mitteilte.

Bei der Versammlung am Donnerstag wurden aus den Reihen der 24 anwesenden aktiven Feuerwehrfrauen und -männer Willi Seeberger zum Kommandant und Matthys Blom zu seinem Stellvertreter jeweils einstimmig gewählt.

Die Aktiven der FFW Haundorf-Beutelsdorf und Bürgermeister Hacker im Namen der Stadt Herzogenaurachs und des Stadtrats haben den beiden scheidenden Kommandanten für ihre hervorragende Arbeit herzlich gedankt. Hacker: "Sie können eine Feuerwehr in bestem Zustand - personell, organisatorisch und technisch - an ihre Nachfolger übergeben."

Hacker weist auf eine Besonderheit des Abends hin, die seiner Erinnerung nach in dieser Form wohl noch nie praktiziert wurde: Blom konnte wegen einer Auslandsreise nicht an der Versammlung teilnehmen. Er hatte im Vorfeld seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt und wurde für die Erklärung, dass er die Wahl auch annimmt, von den Aktiven per Skype über einen Beamer und Lautsprecher live in den Versammlungsraum eingeblendet.

Blom freute sich sichtlich über die einstimmige Wahl und erklärte umgehend, dass der das Amt annimmt. Die Versammlung konnte so sowohl Willi Seeberger als auch Mattys Blom zu ihren neuen Ämtern gratulieren.

Durchgeführt wurde die formale Wahl durch das Ordnungsamt der Stadt. Die Vorbereitung und technische Durchführung hatten Eva Veser und Brigitte Drebinger. red